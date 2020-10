“C Politique” dimanche 18 octobre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 18 octobre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Bruno Latour, sociologue, philosophe des sciences, anthropologue et auteur de « Où atterrir » (Editions La Découverte). Plus de 20 millions de Français sous couvre-feu. Un confinement nocturne dans neuf métropoles pour endiguer la progression du virus Covid 19. Bruno Latour s’interroge sur le rapport de notre société aux microbes et aux virus. La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann. Le monde d'Anelise Borges :

Le Brésil est en campagne, il y a des municipales le mois prochain. C’est le premier test électoral d’ampleur pour le président populiste et xénophobe Jaïr Bolsonaro. En Coulisses : 24 heures aux urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis.

Une équipe de C politique a passé 24 heures au cœur des urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis situé dans l’un des départements les plus touchés par la première vague et qui commence déjà à sentir la force de la deuxième. Sur le Terrain de Laure Pollez :

La question du progrès et de la difficile conciliation entre développement économique d’un côté et respect de la planète de l’autre, c’est l’une des grandes questions de ce qu’on appelle "le monde d’après". Une multinationale illustre ce dilemme, c’est le géant américain du commerce en ligne, Amazon, une entreprise qui a doublé son bénéfice avec la crise du Covid. Le Quart d’heure américain par Thomas Snégaroff. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Avoir 20 ans en 2020 : génération covid, génération sacrifiée ? Invités : Frédéric Lenoir, sociologue, écrivain, auteur de « Vivre » (Editions Fayard), Martine Segalen, sociologue et anthropologue, professeure émérite à l’université Paris-Nanterre, auteure de « Avoir 20 ans en 2020 » (Editions Odile Jacob) et Hugo Travers, youtubeur. Martine Segalen est allée à la rencontre des jeunes de 20 ans, génération que l'on dit "sacrifiée". Frédéric Lenoir pense que nous allons sortir plus forts de cette crise. 20H30 > L’enquête Brut pour C Pol : Italie, la riposte des anti-mafia.

0 Partages



Partager

Imprimer