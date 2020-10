“Tout compte fait” - « Vacances : pourquoi il faut changer nos habitudes ? », samedi 24 octobre sur France 2

Samedi 24 octobre à 14:00, Julien Bugier vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait”. Au sommaire cette semaine, deux reportages sur le thème : « Vacances : pourquoi il faut changer nos habitudes ? ».

Faut-il boycotter Booking ?

Quand on cherche une chambre d'hôtel, quelque soit sa catégorie, il est devenu difficile d'échapper à Booking. La plateforme écrase l'offre de la réservation en ligne avec 70% de part de marché. Mais pour le consommateur est-ce une aussi bonne affaire que ça ? Nous verrons que malgré un marketing poussé, les meilleurs tarifs ne sont pas forcément au rendez-vous. Et en cas de déception sur la qualité d'un logement ou même d'arnaque, le service clients ne vient pas forcément à votre secours... Du côté des hôteliers, même si Booking les aide à remplir leur établissement, la commission de la plateforme qui peut monter à 20% les étrangle parfois. Face à ce constat, existe-t-il des alternatives ? Le Bon Coin a repéré qu’il y avait une opportunité à saisir et a ouvert son site aux hôtels avec pour l'instant une commission de 0%...

Une enquête de Farah Safieddine.

Vols low cost: atterrissage forcé ?

Avec les compagnies aériennes low cost, nous nous sommes habitués à partir aux quatre coins de la France ou de l’Europe parfois pour quelques dizaines d’euros. Mais est-ce bien raisonnable ? Le modèle économique de ces sociétés concentrerait tous les défauts d'une consommation peu responsable. D'abord l'avion est 40 fois plus polluant que le train. Ensuite les conditions de travail des salariés peuvent être très mauvaises. Et pour finir certaines de ces sociétés seraient des virtuoses pour le dumping fiscal et la chasse aux subventions. Alors, à l'image de l'Autriche qui a interdit les billets d'avion à moins de 40 euros, n'est-il pas temps de changer de mode de transport pour nos vacances ?

Une enquête de Laura Orosemane.