“On vous raconte” : « L'aventure en famille », lundi 26 octobre sur France 4

Lundi 26 octobre à 21:05, Johanna Ghiglia vous proposera de suivre sur France 4 un nouvau numéro du magazine “On vous raconte” qui sera consacré cette semaine à l'aventure en famille.

La famille de la jungle

S’installer avec toute sa famille dans les profondeurs d'un pays d'Afrique de l’Ouest pour sauver les grands singes, c’est l’incroyable aventure qu’Eric et Clotilde Willaume ont décidé de vivre avec leurs enfants.

Depuis dix ans, cette famille originaire de Lorraine s’est installée au Gabon. Un pays où plus de la moitié des grands singes ont disparu en vingt ans, à cause du braconnage et de la déforestation. Ils ont monté un refuge pour une vingtaine de chimpanzés et de gorilles, tous orphelins. L’histoire d’une famille hors du commun.

Un reportage de Hélène Renaux, Julien Goudichaud et Guillaume Salasca (13h15)

Frissons en famille

De véritables dynasties familiales veillent sur les 300 manèges de la Foire du Trône, et voyagent de fêtes foraines en fêtes foraines pour donner du plaisir et des sensations fortes. Rencontre avec ces femmes et ces hommes qui se transmettent depuis plusieurs générations non seulement un manège ou une attraction, mais aussi une passion et un art de vivre.

Un reportage de Karine Comazzi, Mathieu Despiau, Patrice Brugère et Oktay Sengul (13h15)

La saga Bouglione

Chez les Bouglione, le cirque est aussi une affaire de famille. Un patrimoine transmis de génération en génération qui fait perdurer de fortes traditions.

Acrobates, voltigeurs, chevaux et même éléphants font partie du quotidien de la famille, dès le plus jeune âge.

Un reportage de Karine Comazzi, Roger Motte et Florent Maillet (13h15)