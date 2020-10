Ce dimanche 25 octobre dans “Sept à Huit” sur TF1, Line Renaud se confie dans « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara et Léo Monnet, découvrez en avant-première un extrait.

« Quand on est à la fin de sa vie, qu’on nous aide à partir ! »

Depuis son AVC il y a 1 an et demi, on ne l’avait pas revue. Son accident, la rééducation, la question du droit de mourir dans la dignité : Line Renaud se confie ce soir dans « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara sur TF1.

Extrait de l'émission “Sept à Huit” du dimanche 25 octobre 2020.