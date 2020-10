“Tout compte fait” : « Comment se reconnecter à la nature ? », samedi 31 octobre sur France 2

Samedi 31 octobre à 14:00, Julien Bugier vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait”. Au sommaire cette semaine, deux reportages sur le thème : « Comment se reconnecter à la nature ? ».

Une maison de campagne pour moins de 50 000 euros !

Pouvoir s’évader le week-end dans une maison à la campagne, c’est le rêve de beaucoup d’entre nous. Encore plus depuis le confinement, pendant lequel de nombreux Français sont restés cloîtrés dans des appartements parfois exigus. Selon une étude d’un réseau d’agences immobilières, réalisée au mois de juin auprès de ses clients, un quart d’entre eux souhaiterait acquérir une résidence secondaire dans les 3 ans. C’est 50% de plus qu’il y a cinq ans ! Et cela tombe bien, car le marché se modernise et se démocratise: achat dans des régions reculées, location à l’année, acquisition d’une maison à plusieurs, ou même villages de résidences secondaires toutes options. Il existe plusieurs moyens pour acquérir un petit coin de paradis à la campagne sans dépenser des fortunes.

Une enquête de Lisa Beauval.

Compost: le bon réflexe pour réduire nos déchets

C'est une manière simple de réduire nos déchets de 30%! Quand nous jetons à la poubelle nos épluchures et nos restes alimentaires, ils finissent incinérés ou enfouis dans une décharge. Autant de CO2 dégagé et de gâchis alors que cette matière végétale peut être facilement valorisée grâce au compost qui la transforme en terreau pour le jardinage ou l'agriculture. Bien sûr, le compost est plus simple à mettre en place quand on dispose d'un jardin mais de plus en plus de solutions existent en ville: compost d'appartements, compost partagé de copropriétés...Signe du phénomène, une nouvelle profession est apparue: maître composteur! Comment passer au compostage écolo de nos déchets alors qu'il deviendra obligatoire dans trois ans ?

Une enquête de Marie Fortunato.