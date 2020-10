“C Politique” dimanche 1er novembre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 1er novembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Spéciale Élection Américaine

Invités : Sylvie Laurent, historienne américaniste, professeur associée à Harvard et Stanford, enseignante à Science-Po. Auteure de « Pauvre petit blanc » (Editions des sciences l’Homme). Jean-Luc Hees, ancien président de Radio France et ancien correspondant de France Inter à Washington. Auteur de « L’Amérique : la facture » (Editions BakerStreet). C Politique 100% Etats-Unis, à deux jours de ce scrutin qui élira le 46ème président des Etats-Unis : Donald Trump ou Joe Biden ? Élection historique, incertaine, dans un climat d’extrême tension… La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann. En coulisses : les dernières heures d'une campagne décisive.

Direction le Michigan, dans le Midwest. Il y a quatre ans, Trump avait créé la surprise en l’emportant là-bas avec seulement 10000 voix d’avance.

Invitée : Rosine Ghawji, fondatrice des "Working Mothers for Donald Trump international". L'enquête Brut pour C Pol Minnesota : ces ouvriers blancs qui ont lâché les démocrates.

Invité : Paul Auster, écrivain. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Covid, terrorisme : la France a l'epreuve

Invités : Serge Hefez, psychanalyste et psychiatre et Jean Birnbaum, journaliste au Monde. La France touchée de plein fouet, au même moment, par le terrorisme et par la pandémie avec un nouveau confinement national. 20h20 : Caricatures : la haine anti-France.

La France frappée de nouveau cette semaine par le terrorisme dans un climat d’extrême tension avec une partie du monde musulman, qui accuse Emmanuel Macron d’attiser la haine contre l’islam. Chef de file de cette campagne anti-française, un homme, Recep Tayyip Erdogan. 20h30 > Samuel Paty : l'hommage des enseignants. Invité : Christophe Naudin, professeur d'histoire au collège et auteur de "Journal d'un rescapé du Bataclan" (Editions Libertalia).

