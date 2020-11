“C Politique” dimanche 8 novembre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 8 novembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Spéciale États Unis

Joe Biden, président d’une Amérique divisée ? Joe Biden devrait être 46ème président des Etats-Unis après une semaine complètement folle, une semaine historique. Il devrait être parce qu’il n’est pas officiellement élu. Le président sortant refuse de rendre les armes. Retour sur le coup de force de Donald Trump qui a révélé les failles béantes de la démocratie américaine. Invités : Alain Frachon, éditorialiste au journal « Le Monde ». Laurence Nardon, historienne des idées politiques aux Etats-Unis et chercheuse à l’IFRI. La semaine « américaine » de Pierre Michel et Gauthier Hartmann. En Coulisses : Joe Biden, une histoire américaine. Invité : Jérôme Cartillier, correspondant AFP à la Maison Blanche et auteur du livre « Amérique années Trump » (Gallimard). C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Les français entre colère et résignation.

Invités : Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département « opinion » de l’IFOP, auteur du livre « L’Archipel français » (Seuil). Salomé Berlioux, Présidente de l’association « chemins d’avenir », auteur du livre « Nos campagnes suspendues » (L’Observatoire). Sur le terrain avec Laure Pollez. Les petits commerçants, grands sacrifiés du Covid. Invité de 20h30 : Riad Sattouf, le retour de « L’arabe du futur ». Auteur de bande dessinée et réalisateur. Riad Sattouf vient de sortir la BD « L’arabe du futur 5: une jeunesse au Moyen-Orient » (Allary).