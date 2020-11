“Enquête d'action” : « Police anti-drogue : la chasse aux trafiquants », vendredi 13 novembre sur W9

Vendredi 13 novembre à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de voir ou de revoir sur W9 un numéro du magazine “Enquête d'action” tourné avec les policiers de la FRI (Force de Réponse Immédiate).

Pour lutter contre l'explosion du trafic de drogue en France, une nouvelle unité spéciale vient d'être créée : la FRI (Force de Réponse Immédiate). Composée de dix-sept policiers expérimentés, cette unité d'intervention unique en France a pour mission de démanteler les réseaux de trafiquants en multipliant les opérations coup de poing sur le terrain, avec la collaboration de la Brigade des stupéfiants.

La première FRI a été lancée à Lille (Nord), devenue la nouvelle plaque tournante de la drogue en France. En cause, la proximité de la ville avec la frontière belge et l'autoroute de la drogue qui remonte vers les Pays-Bas. Dans les quartiers lillois, les points de deals se multiplient. Vente de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, d'amphétamines, etc… Le trafic de drogue gangrène toute la ville et sa proche banlieue. Et les acheteurs, attirés par une marchandise variée, toujours disponible et à des prix de plus en plus bas, viennent désormais de la France entière.

Pour combattre cette économie parallèle, la FRI dispose de moyens d'intervention, d'enquête et de justice exceptionnels. Opérations coup de poing, traques, surveillances appuyées par des technologies de pointe, les hommes de la FRI mènent une lutte de territoire incessante contre les dealers. Depuis sa création en 2018, cette nouvelle unité a déjà fait tomber de nombreux réseaux, avec des saisies record à la clef, et placé plus d'une centaine de suspects en garde à vue et en détention.

Immersion dans le quotidien de cette force spéciale, unique dans le pays.