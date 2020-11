“C Politique” dimanche 15 novembre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 15 novembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Crise sanitaire : une démocratie en péril ? Invité : Michael Foessel, philosophe, professeur à l’école Polytechnique. Le gouvernement a pour volonté de renforcer les contrôles policiers pour mieux faire appliquer le confinement. Un confinement qui va durer, au moins, jusqu’à la mi-décembre, pour essayer de "sauver Noël", nous a dit en substance le Premier ministre... Ces restrictions de liberté sont-elles justifiées ? La crise sanitaire est-elle compatible avec la démocratie ? La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann. En Coulisses > Hauts-de-France : Covid, quand la pauvreté explose. Vaccin : un espoir et des questions. Invité : Philippe Sansonetti, médecin et chercheur en microbiologie, professeur au Collège de France et professeur émérite à l’Institut Pasteur. Auteur de « Tempête parfaite » (Editions du Seuil). L'espoir d’un vaccin, d’ici le printemps 2021, est suscité par les annonces du laboratoire américain Pfizer. Faut-il croire à une sortie de crise aussi rapide ? L’enquête de Laure Pollez : « Hold up » : le nouveau phénomène complotiste. Le Quart d’heure américain par Thomas Snégaroff. Invité : Robert Malley, ancien conseiller de Barack Obama et de Bill Clinton et président de l'ONG International Crisis Group. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 13 novembre, la mémoire vive Invités : Jean-Michel Aphatie, journaliste politique et auteur de "Le dernier cadeau du Général" (Editions Flammarion), Denis Peschanski, historien, coresponsable scientifique du programme 13-Novembre et co-auteur de "13 Novembre. Des témoignages, un récit" (Editions Odile Jacob) et Stéphanie Zarev, rescapée des attentats du 13 novembre. 20h30 > L'enquête Brut pour C Pol : Nora Lakheal, une infiltrée chez les djihadistes.