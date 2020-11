“Enquête sous haute tension” : Immersion au cœur du PSIG-Sabre de la Drôme, mercredi 18 novembre sur C8

Mercredi 18 novembre à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension”, le premier épisode d'une série tournée avec les gendarmes de la Drôme.

Valence, préfecture de la Drôme, 64 000 habitants, 730 gendarmes dontune soixantaine d’hommes lourdement armés spécialement formés pourdes opérations à haut risque (le PSIG-Sabre).

Sur l’autoroute du soleil, lesgendarmes du peloton d’autoroute traquent les bandes organisées quisévissent sur les aires de repos. Les cibles préférées des voyous sont lestouristes étrangers qui chaque année descendent en nombre vers le Sud.En été, près de 150 000 véhicules s’y croisent tous les jours à la hauteur deValence sur l’autoroute A7 où les bandes d’arrêt d’urgence sontparticulièrement surveillées. L’espérance de vie d’un piéton à cet endroit nedépasse pas les 20 minutes.

Les forces de l’ordre sont aussi confrontées àla forte augmentation des violences familiales. Les auteurs de cesagressions sont la plupart du temps très alcoolisés et difficilementmaîtrisables. Confrontés à la misère sociale et à une délinquance de plus enplus importante, les gendarmes de la Drôme ont ouvert leurs portes à “Enquête sous haute tension”.

Pendant plusieurs mois “Enquête sous haute tension” a suivi ces femmes et ces hommes quise battent chaque jour pour notre sécurité.