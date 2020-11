“Complément d'Enquête” : « Ecologie : en vert et contre tout ? », jeudi 19 novembre sur France 2 (vidéo)

Jeudi 19 novembre à 23:00, Jacques Cardoze vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'Enquête” qui aura pour thème cette semaine : « Ecologie : en vert et contre tout ? ».

Faut-il être radical pour faire avancer la lutte pour l’environnement ? L’écologie va-t-elle sauver le monde ou bien le rendre plus dur ?

Fin juin, aux dernières élections municipales, une dizaine de très grandes villes sont tombées aux mains d’écolos presque inconnus. Et les premiers pas de ces jeunes élus EELV ont été remarqués ! Ceux que certains surnomment les « Khmaires verts » ont enchaîné les déclarations fracassantes.

A Bordeaux par exemple, le sapin de Noël est à proscrire, considéré comme un simple « arbre mort ». Le maire de Lyon, lui, trouve le Tour de France « machiste et polluant ». A Strasbourg, la maire n’a aucune envie d’accueillir le chinois Huawei et sa nouvelle usine, malgré la création de 500 emplois. Nous avons suivi cette nouvelle génération prête à tout bousculer.

La transition écologique est en marche : Complément d’enquête vous décrypte ces 50 nuances de vert :

Complément d’Enquête se penche ainsi sur les voitures électriques, et leurs fameuses batteries. Sont-elles si vertueuses que ça ? Et puis direction Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, où un dilemme déchire la région. L’usine Altéo qui produit de l’alumine et des boues rouges polluantes, est en redressement judiciaire. Doit-elle fermer, comme l’exigent les écolos ? Ou poursuivre son activité de pointe, comme le supplient ses quelques 500 employés ?