“Enquête d'action” - « Paris sous haute tension : en patrouille avec le GPIS », vendredi 20 novembre sur W9

Gilets pare-balle, treillis bleu marine, menottes et parfois boucliers de défense, non ce ne sont pas des policiers mais des agents du GPIS : Groupement Parisien Interbailleurs de Surveillance. Un service de sécurité inédit créé par les bailleurs sociaux et la ville de Paris. Leur mission : assurer la tranquillité des habitants dans les résidences HLM.

Ils ne sont pas policiers et pourtant ils sont en première ligne quand la violence éclate. De 17h à 5h du matin, ils assurent la sécurité des cités les plus sensibles de la capitale. Les rondes les mènent souvent dans les halls, caves ou escaliers où règnent de nombreux trafics.

Projectiles, insultes, menaces, les 200 agents font parfois face à des confrontations dangereuses sur le terrain. Quand la situation dérape, la Police leur prête main forte. Leur but : reconquérir les espaces, faire respecter les règles d'usage...

Immersion avec les agents du GPIS, des agents de sécurité pas comme les autres.