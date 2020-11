“C l'hebdo” samedi 21 novembre : les invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Présenté par Ali Baddou, “C l'hebdo” revient chaque samedi à 19:00 sur France 5 sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée. Voici le sommaire et les invités de ce samedi 21 novembre.

Les invités de C L'Hebdo

Nicolas Sarkozy face à la justice

C’est une première sous la Vème République : un ancien président jugé pour corruption. Nicolas Sarkozy doit comparaître dès lundi, à Paris, devant ses juges. Et il contre-attaque. Il met en cause ceux qui l’accusent : la justice, et des journalistes, dont ceux de Mediapart.

Rendez-vous avec le journaliste Fabrice Arfi. Il est à l’origine de plusieurs enquêtes qui mettent en cause le chef de l’Etat.

Confinement : comment ne pas devenir fous

Au sommaire aussi, la crise du coronavirus qui n’en finit pas. Et situation inquiétante, nous sommes de plus en plus nombreux à sentir des troubles dépressifs. Des chiffres alarmants qui ont doublé en quelques semaines seulement. Comment l’expliquer ? Pourquoi la crise sanitaire est-elle aussi une crise dans nos têtes ? Et puis comment ne pas devenir fou ?

Rencontre avec le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez et le philosophe Pierre-Henri Tavoillot.

The Crown : Scandale à Buckingham

Une série télé, The Crown, qui cartonne, et qui indigne aussi. La dernière saison raconte la légende noire de la famille royale britannique, ses secrets les mieux gardés : le malheur de Lady Di, des trahisons, des haines. Une histoire très loin des images sur papier glacé.

Analyse de l’une des meilleures spécialistes des Windsor, la directrice de la rédaction de « Point de vue », Adelaïde de Clermont-Tonnerre.

La Suite

Les deux stars de la BD

Rencontre avec deux des auteurs de BD les plus doués de leur génération. Ils dessinent et ils racontent mieux que personne les scènes de la vie quotidienne, les troubles de l’adolescence, le pouvoir aux puissants. Que ce soit dans une cour de récré ou au Palais de l’Elysée.

Riad Sattouf et Mathieu Sapin, le premier publie le 5ème tome très attendu de l’Arabe du Futur, l’autre raconte Emmanuel Macron et la Comédie française.