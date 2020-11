“Enquêtes criminelles” : affaires Maureen Jacquier & Sophie Lionnet, mercredi 25 novembre sur W9 (vidéo)

Ce mercredi 25 novembre à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra cette semaine sur l'affaire Maureen Jacquier & l'affaire Sophie Lionnet.

Affaire Maureen Jacquier : un tueur parmi les collègues ?

Le 27 février 2015, Maureen Jacquier, 19 ans, ne se présente pas à son travail. Ce n'est pourtant pas son genre car la jeune mécanicienne aéronautique adorait son métier. Quelques mois plus tôt, elle avait été embauchée sur le site d'Airbus, à Toulouse, et pour elle, se faire une place dans ce milieu presque exclusivement masculin était l'aboutissement d'un rêve ! Mais cela a peut-être aussi causé sa perte car c'est sur son lieu de travail qu'elle aurait croisé son meurtrier…

Le soir de sa disparition, ce sont ses parents qui la découvriront dans son appartement, lardée de 62 coups de couteau. En l'absence d'effraction et devant la nature passionnelle du crime, les enquêteurs vont fouiller dans l'entourage de Maureen et, parmi ses collègues de travail, ils vont mettre à jour une impressionnante liste de suspects. Tous partagent un point commun : la jeune femme leur a fait tourner la tête. Alors, qui de l'ex petit-ami jaloux, du meilleur ami secrètement épris ou encore de l'homme qui partage sa vie depuis peu aurait pu s'en prendre à la fille de leurs rêves ? Et si, malgré les apparences, tous étaient innocents ?

Trois mois après la mort de Maureen Jacquier, un ADN est identifié sur la scène de crime. Un événement qui va faire basculer l'enquête…

Affaire Sophie Lionnet : les dernières heures de la jeune fille au pair

Le 20 septembre 2017, dans le quartier chic de Wimbledon, au sud de Londres, de la fumée noire s'échappe d'un jardin et dégage une odeur pestilentielle. Lorsque les pompiers arrivent, ils découvrent un homme en train brûler les restes d'un corps humain. L'homme est arrêté. Il est français, il s'appelle Ouissem Medouni. Il vit là avec sa compagne, Sabrina, les deux enfants de celle-ci et une jeune fille au pair, Sophie Lionnet. Mais bizarrement la nounou manque à l'appel. Est-elle vraiment partie deux jours plus tôt sans donner d'explications, comme l'affirme Sabrina ?

En France, les parents de la jeune fille sont inquiets car Sophie ne donne plus signe de vie. Et quelques jours plus tard, quand ils apprennent que le corps calciné est bien celui de leur fille, le monde s'écroule. Mais ils ignorent encore tout du calvaire que leur fille a subi avant de mourir...

Sabrina et Ouissem, incarcérés et accusés de meurtre, se rejettent mutuellement la responsabilité de la mort de leur employée. Comment ces parents de deux jeunes enfants ont-ils pu devenir d'impitoyables tortionnaires ? Et surtout pourquoi la nounou a-t-elle été sacrifiée ainsi ?