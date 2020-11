“La grande librairie” mercredi 25 novembre : les invités de François Busnel sur France 5

Mercredi 25 novembre à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Nous sommes confinés ? Et si nous en profitions pour tenir un journal intime, jouer avec les mots, retrouver la poésie ?

C'est ce que vous propose “La Grande Librairie” cette semaine avec J.M.G. Le Clézio, prix Nobel de littérature qui nous fait (re)découvrir la poésie Tang dans "Le flot de la poésie continuera de couler" (Éditions Philippe Rey), un magnifique ouvrage qui nous invite au voyage hors de nous-mêmes.

Charles Juliet est l’un des plus grands écrivains contemporains, il publie aujourd’hui le dixième volume de son journal : "Le jour baisse" (Editions POL). Ici, il se livre sur sa famille, l’armée... mais surtout les mots et l’écriture.



Jeanne Cherhal est chanteuse, elle écrit, compose ses chansons… et publie son premier livre "À cinq ans, je suis devenue terre à terre" (Editions Points), de la poésie qui nous en-chante !

Et, dans la cadre du concours de lecture, Gaël Faye est allé à la rencontre des élèves de la classe de quatrième du collège Perrot d’Ablancourt à Châlons-en-Champagne.