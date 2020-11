“C Politique” dimanche 29 novembre : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 29 novembre à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50 Invité : Marc Lambron, membre de l'Académie française, écrivain, auteur du conte "La princesse et le pangolin" (Editions Equateurs). Académicien, écrivain, homme de lettres mais aussi énarque et conseiller d’État, il a beaucoup écrit sur la politique et sur le personnel politique. Très critique des dérives de notre époque, Marc Lambron en joue aussi beaucoup… Sommes-nous face à des générations irréconciliables ? La semaine politique de Pierre Michel et Gauthier Hartmann. Le monde d’Anelise Borges : Arménie, une mémoire profanée. Le Quart d'heure américain par Thomas Snégaroff. En Coulisses : « Sécurité à tout prix », 50 ans d’histoire de la police.

Invités : Rémy Buisine, Journaliste pour le média BRUT et Abdoulaye Kanté, policier des Hauts-de-Seine. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Covid : la france déprimée

Invitées : Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, professeur titulaire de la chaire "Humanités et Santé" et auteure de "Ci-gît l'amer : guérir du ressentiment" (Editions Gallimard) et Karine Lacombe, infectiologue, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et co-auteure de "La médecin, une infectiologue au temps du Corona" (Editions Stock). 20h30 > L'enquête Brut pour C Pol : Les oubliés de la Roya.