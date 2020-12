“Tout compte fait” « Alimentation : comment retrouver le goût authentique du terroir ? », samedi 5 décembre sur France 2

Samedi 5 décembre à 14:00, Julien Bugier vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait”. Au sommaire cette semaine, quatre reportages sur le thème : « Alimentation : comment retrouver le goût authentique du terroir ? ».

Fromage : un patrimoine national en péril ?

C'est une tendance forte qui semble se confirmer année après année. Nos bons vieux et traditionnels camemberts, cantal, roquefort, reblochon et autres... sont de plus en plus fabriqués par des industriels. Aujourd'hui 70% des fromages AOP seraient produits par des géants de l'agro-alimentaire comme Lactalis, Sodiaal et autres...

Le goût ne suivrait pas toujours et des exploitations fermières seraient menacées. L'exemple du camembert est particulièrement criant. A partir de 2021, ce fromage pourrait être produit avec du lait pasteurisé tout en portant l'appellation camembert de Normandie alors que la recette traditionnelle exigeait du lait cru... Pour Lactalis, utiliser du lait cru pourrait faciliter les exportations mais, de son côté, le consommateur risque de s'y perdre. De la même manière le cantal peut être fabriqué avec du lait venant de vaches dont la race est étrangère à cette région... Quant aux producteurs de lait de brebis qui fournissent les fabricants de roquefort, ils s'inquiètent d'une nouvelle marque de fromage industriel qui reprend les codes couleur de ce célèbre produit AOP.

Enquête sur l'offensive des industriels sur ces fromages du terroir que les Français aiment tant.

Une enquête de Farah Safieddine.

Les révolutionnaires du vin

Alors que la consommation générale de vin baisse en France, une nouvelle offre ne cesse de prendre de l'ampleur : les vins nature. Ils sont faits par des viticulteurs qui ont décidé de rompre avec toutes les pratiques de ces 50 dernières années : pas de pesticides dans les vignes et aucun produit chimique au moment de la vinification. Un processus 100% naturel qui révolutionne le goût et qui peut être désarmant pour le consommateur. Les plus grands chefs comme Alain Passard s'arrachent ces vins d'un nouveau genre. Portraits croisés de ces nouveaux viticulteurs dyonisiaques qui révolutionnent le vin.

Une enquête de Claire Delfini.

Comment échapper à la pollution du quotidien ?

Alerte aux produits ménagers toxiques !

C'est l'une des premières sources de pollution de l'air de nos maisons : les produits ménagers. Que ce soit dans les liquides pour laver les sols, les sprays nettoyants ou les blocs pour les wc, les produits dangereux sont multiples. Certains contiennent des allergisants, d'autres des perturbateurs endocriniens ou bien encore des substances cancérigènes. Des ingrédients issus de la pétrochimie utilisés parce qu'ils sont efficaces et bon marché. C'est d'autant plus difficile de s'en prémunir que les industriels n'ont pas l'obligation de faire apparaître la composition précise de leurs produits sur les emballages. Comment faire pour que les marques soient plus transparentes? Faut-il passer aux produits ménagers verts ou carrément les fabriquer soi-même?

Une enquête de Sibylle Véron.

Pesticides : quand les riverains se révoltent !

En quatre mois, il est devenu le chef de file d’une contestation citoyenne qui ne cesse de grandir. Daniel Cueff, maire de Langouët, un village de 600 âmes près de Rennes, a rédigé, en mai dernier, un arrêté interdisant l'usage des pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Une décision reprise depuis par des dizaines d'édiles. En parallèle, de plus en plus de citoyens s’inquiètent et se mobilisent.

Dans le Vexin, un collectif de mères de famille craint, par exemple, pour les écoliers de la nouvelle école maternelle, qui jouxte des parcelles cultivées. Pour nourrir le débat autour de ce sujet sensible de santé publique, Tout Compte Fait a lancé des tests dans cette commune du Vexin pour vérifier la présence de pesticides dans l'organisme des habitants et évaluer le respect des distances de sécurité.

Une enquête de Stéphanie Bergeron.