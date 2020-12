“Enquête d'action” « Urgence à Toulouse : en immersion avec les pompiers », vendredi 11 décembre sur W9

Vendredi 11 décembre à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” tourné avec les Sapeurs-Pompiers de Dijon.

Avec plus de 1 300 000 habitants, Toulouse est la 4e zone urbaine de France. Répartis dans 5 centres de secours, les pompiers effectuent près de 60 interventions par jour, parfois au péril de leur vie. Entre les traditionnels accidents de la route, les malaises cardiaques, les incendies mais aussi les bagarres et les agressions, les missions les portent sur toute l'agglomération pour venir en aide aux habitants en détresse.

À la caserne de Lougnon, près du canal du midi, en centre-ville, les 165 pompiers effectuent près de 10 000 sorties par an, et leurs interventions sont souvent périlleuses.

Sirène hurlante, Christian, l'un des plus anciens de la caserne, tentera l'impossible pour ramener à la vie un homme victime d'un malaise cardiaque. Chaque année, 50 000 personnes décèdent d'un infarctus en France.

Toujours en centre-ville, malgré des limitations de vitesse baissées à 30km/h, les accidents sont un véritable fléau dont les piétons sont les premières victimes. Julien, l'enfant du pays et fan de rugby, portera secours à un jeune homme renversé par une voiture sur un passage piétons. Une intervention où chaque minute compte avec un risque d'hémorragie cérébrale.

Puis, dans l'un des quartiers sensibles de la ville rose, les hommes du GRIMP devront sortir un jeune homme pris au piège dans un ascenseur depuis plusieurs heures. Une situation qui électrisera tout un quartier.

Entre accidents du quotidien et missions à haut risque, nous serons au cœur de la caserne de Toulouse Lougnon, la plus grande et la plus ancienne du département. Plongée dans le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à sauver celle des autres.