“Tout compte fait” : promos bidons et faux avis sur internet, samedi 12 décembre sur France 2 (vidéo)

Samedi 30 novembre à 14:00, Julien Bugier présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait” qui aura pour thème cette semaine : « Promos bidons et faux avis: comment éviter les pièges sur internet ? ».

Fausses promos et vraies arnaques

Durant le week-end du "black friday", des millions de Français se sont rués sur les promos massives proposées sur tous les grands sites de e-commerce. Mais les bonnes affaires sont-elles vraiment au rendez-vous ? Derrière ces rabais impressionnants qui vont jusqu'à -80% se cachent des pratiques peu avouables. Parfois, les prix de référence n'ont jamais été pratiqués ou alors seulement quelques jours avant la promo...

La répression des fraudes a beau avoir poursuivi une vingtaine de sites et infligé des amendes, ces pratiques sont loin d'avoir été abandonnées. Et elles sont encore plus trompeuses et choquantes sur ces milliers de petits revendeurs sur le web qu'on appelle des "drop shippers". Ils achètent des produits discount en Chine pour les revendre souvent dix fois plus cher mais en affichant des promotions monstre totalement fictives...

Comment s'y prendre pour ne pas se faire berner par ces commerçants indélicats ?

Avis de consommateurs : le vrai du faux

Nous sommes de plus en plus nombreux à les consulter avant de faire un achat. Aujourd’hui 80 % des acheteurs en ligne déclarent regarder les avis laissés sur un produit avant de le choisir. Mais un autre chiffre donne le vertige : 35% de ces avis seraient faux selon la répression des fraudes ! Comment en est-on arrivé là ?

Des entreprises souvent basées à l’étranger proposent aux marques contre quelques dizaines d’euros de publier sur leur site de faux avis positifs. La parade, de plus en plus généralisée, c’est d’exiger des consommateurs qu’ils aient véritablement acheté le produit ou le service pour pouvoir laisser un avis. Mais les marques mal intentionnées, ont trouvé une autre manière de contourner cette contrainte. Elles proposent maintenant à certains clients des produits gratuits contre un avis laudateur…

Enquête dans la jungle des faux avis.