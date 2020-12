“Pièces à conviction” : « Les sangliers de la discorde, la face cachée d'une invasion », mercredi 16 décembre sur France 3

Mercredi 16 décembre à 23:00, France 3 diffusera un nouvel inédit du magazine “Pièces à conviction” dont le thème sera : « Les sangliers de la discorde, la face cachée d'une invasion ».

Dans les campagnes françaises des tensions de plus en plus vives opposent agriculteurs, chasseurs, écologistes autour d'une crise devenue hors de contrôle : l'invasion des sangliers. Il y en aurait près de 2 millions en France. Trop nombreux, ils multiplient les incursions en ville, provoquent des accidents de la route, bloquent des trains, détruisent les cultures.

François, agriculteur près de Chantilly, n'en peut plus de comptabiliser les hectares de maïs ravagés. Il s'interroge même sur l'avenir de son exploitation.

Dans son département, l'Oise, les dégâts atteignent 1,2 millions d'euros. Près de 80 millions au niveau national. Des sommes en forte hausse, à la charge des seuls chasseurs : en échange de leur monopole sur le gibier, ils ont l'obligation de rembourser leurs dégâts, et se plaignent d'être étranglés financièrement.

Pourtant certains "fabriquent" - illégalement - du sanglier : ils les nourrissent, les préservent, pour que les chasseurs aient toujours des "cochons" à tirer le week-end.

Dans les Vosges, avec près de 3 millions d'euros de dégâts, les tensions sont à leur comble : accusant les chasseurs de ne pas tuer suffisamment de sangliers, des agriculteurs prennent les armes et s'improvisent braconniers, pour faire le travail eux- mêmes.

Pourquoi les populations de sangliers sont-elles devenues hors de contrôle ? Faut-il, comme le préconisent les anti-chasses, chercher d'autres solutions pour stopper la prolifération ? Que font les autorités pour mettre un terme à cette crise ?

“Pièces à conviction” mène l'enquête dans les grandes chasses privées et dans les couloirs du parlement. Et révèle l'intensité d'un conflit où s'affrontent ville et campagne, écologistes, chasseurs et agriculteurs, traditions et gros sous.