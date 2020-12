“Enquêtes criminelles” : affaires Sébastien Malinge & Christophe Sion, mercredi 16 décembre sur W9

Ce mercredi 16 décembre à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra cette semaine sur l'affaire Sébastien Malinge et l'affaire Christophe Sion

Affaire Sébastien Malinge : meurtre au tournevis

Depuis dix ans, Sébastien Malinge est derrière les barreaux pour le meurtre de Michèle Martinez, 66 ans, retrouvée morte le 28 novembre 2010, un tournevis planté dans la tempe. Condamné à deux reprises à 30 ans de prison, ce père de famille continue de clamer son innocence et, du fond de sa cellule, il a accepté de nous expliquer pourquoi selon lui il serait victime d'une erreur judiciaire.

Pendant toute la durée de l'enquête, Sébastien Malinge a toujours affirmé ne pas connaître Michèle Martinez. Pourtant, l'ADN du père de famille a été retrouvé sur les vêtements de la victime et sur le manche du tournevis.

Pour la justice, c'est une preuve irréfutable de sa culpabilité. Mais vous allez voir qu'il y aurait peut-être une autre explication qui permettrait d'innocenter Sébastien Malinge.

“Enquêtes criminelles” a sa propre contre-enquête et découvert des informations qui pourraient peut-être remettre en question l'issue de cette affaire…

Affaire Christophe Sion : la mariée avait bien calculé son coup

Paris, à la fin de l'été 2013. Barbara commence à s'inquiéter... Elle n'a plus de nouvelles de son frère Christophe Sion, 52 ans. Ce riche héritier originaire du Nord de la France vit en Russie avec Dina Sissoïeva, une jeune femme rencontrée sur internet. Le couple a donné naissance à une petite fille, Christina. Christophe est un papa gâteau et d'habitude il ne rate aucune occasion d'envoyer des vidéos à sa famille restée en France. Alors, aurait-il fait une mauvaise rencontre ? Aurait-il été kidnappé comme cela arrive parfois, en Russie, aux gens fortunés ? Et qu'en est-il de sa femme et de sa fille : sont-elles aussi en danger ?

Après plusieurs semaines d'angoisse, Barbara réussit enfin à rétablir le contact. La conversation a lieu via Internet, par vidéo interposée. Seulement, ce n'est pas Christophe qui répond. De l'autre côté de l'écran, il n'y a que Dina et Christina. Barbara est rassurée de les voir en bonne santé, mais où est passé son frère ? Dina explique qu'il serait parti en urgence pour affaires. Barbara sent qu'il y a un problème. Elle imagine alors le pire : et si Dina était impliquée dans la disparition de Christophe ?