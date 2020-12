“Envoyé Spécial” jeudi 17 décembre sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 17 décembre à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

« Le choix d’Envoyé Spécial » Ma vie de troc

C’est l'une des conséquences de la crise du coronavirus sur notre vie quotidienne : le troc explose. Vêtements, électroménagers, outils, voitures, maisons, jardins… Désormais, tout s'échange !

Il y a bien sûr les plateformes dédiées au partage d'objet (perceuse contre aspirateur) : + 20% de fréquentation. Mais aussi de plus en plus l'alimentation, avec les frigos participatifs et solidaires (chacun dépose et prend ce qu'il veut) installés dans la rue. Dernière tendance : l’accorderie, échange de services entre habitants. Ses membres, “les accordeurs”, sont rémunérés en "heures" : une heure vaut une heure quels que soient les services proposés : initiation à l’anglais, repassage ou hébergement de courte durée.

Le troc permet-il de faire des économies ? De mieux profiter de son temps et de son argent ? Le phénomène en tout cas se généralise : selon l’Organisation mondiale du commerce, le troc représenterait aujourd’hui 20 % des transactions de la planète !

Un reportage de Laurianne David avec Altour Production.

Solidarité pour Martine

Le 19 novembre dernier, Envoyé Spécial racontait l'histoire de Martine Garofalo, 75 ans, obligée par décision de justice de cohabiter dans sa propre maison de deux étages avec son locataire. Le jeune homme vit au rez-de chaussée, ne paie plus ses loyers, et n'est pas expulsable en vertu de la trêve hivernale. Martine, inquiète, avait peur de passer les fêtes dans sa voiture alors qu'un squatteur occupait sa maison.

La diffusion de ce reportage a provoqué un élan de solidarité et une mobilisation inédite pour aider Martine à réoccuper le premier étage, mais aussi pour essayer de trouver une solution de relogement en faveur du locataire. Pour Martine, c'est un retour à la maison très particulier...

Reportage de Roberto Garçon et Antoine Boddaert / Babel Doc.

L’amour au temps du covid

Comment continuer à s’aimer en pleine crise sanitaire quand chacun est bloqué dans un pays différent ? Comment imaginer son mariage quand le nombre de convives autorisés à la mairie se réduit à 6 personnes ? Comment rencontrer l’âme soeur quand les relations sociales sont réduites à néant ?

Envoyé Spécial vous raconte des histoires d’amour : celle de Nadine, Française et de son fiancé indien, Ajay. Cela fait 10 mois qu’ils ne se sont pas vus mais Ajay a enfin réussi à obtenir une dérogation pour retrouver Nadine en France. Envoyé Spécial a aussi suivi Gilles, un Français amoureux de Tracy qui est américaine. Aucun des deux ne pouvaient se rendre dans le pays de l’autre alors ils ont dû trouver un pays aux frontières ouvertes à tout le monde : ce sera le Costa Rica et ses plages idylliques. Pour les sentiments, le covid nous impose aussi une nouvelle vie.

Un reportage de Lise Thomas-Richard avec Cat & Cie.

« L'envoyé spécial » « Les forçats du mica »

C'est une poudre blanche qui fait briller nos cosmétiques et la peinture de nos voitures : le mica, produit minéral inconnu des consommateurs mais précieux pour de nombreuses industries.

D'où vient le mica ? Qui le fabrique ? A l'autre bout de la chaîne, au nord de l'Inde, Envoyé Spécial a découvert que ce sont souvent des enfants, des femmes, des ouvriers exploités qui le produisent au fond de mines dangereuses. Pour quelques euros, ils creusent et concassent la terre à la recherche du mica. La poudre est vendue à des usines parfois clandestines qui remplissent des sacs pour des intermédiaires et des exportateurs, en relation avec les industriels.



Qui contrôle ce marché ? Les marques qui utilisent le mica surveillent-elles les conditions d'approvisionnement ? Un mica "éthique" n'est-il qu'une belle promesse ?

Un reportage de Brando Baranzelli, Vincent Reynaud et Bruno Maruani pour CAT & Cie.