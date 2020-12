“Enquête Exclusive” « Japon : dans le monde ultra secret des sumos », dimanche 20 décembre sur M6 (vidéo)

Dimanche 20 décembre à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” qui proposera cette semaine de découvrir le monde ultra secret des sumos.

Au Japon, le sumo est bien plus qu'un sport. C'est un art, vénéré depuis des siècles. Une quasi religion, entourée de rites et de coutumes uniques au monde. Les Sumos sont considérés comme des demi-dieux. Pour les femmes japonaises, ces hommes sont même des sex-symbols, des objets de tous les désirs. Mais ces dernières années, certaines dérives ont été révélées et ont abimé l'image du Sumo : maltraitance sur des jeunes élèves, misogynie, mauvais comportements de stars...

Une équipe d'Enquête Exclusive a pu exceptionnellement s'approcher de cet univers très fermé. En obtenant tout d'abord l'autorisation de filmer à l'intérieur d'une école de sumos, appelée « écurie », où de jeunes hommes, enfermés 24 heures sur 24, sont formés à la dure, poussés à leurs limites physiques et mentales et gavés de repas gargantuesques. Seuls quelques-uns pourront accéder à la gloire et ce qui l'accompagne : argent, succès et folle popularité. Pour les autres la reconversion est difficile, d'autant que leur santé est souvent dégradée par les conditions d'entraînement et leur enfermement.

Malgré tout, un vent de fraicheur souffle sur la discipline : les femmes font leur apparition dans le milieu. Sur le ring, mais seulement en amateures, car pour les professionnels la gente féminine est encore considérée comme impure.

Enquête sur ce monde ultra secret, ses coutumes et ses scandales, à la découverte d'un univers extraordinaire, un pan entier de la culture japonaise.