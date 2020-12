“Prenez soin de vous” : lutter contre la sédentarité avec Michel Cymes, mardi 12 janvier sur France 2

Lutter contre la sédentarité, remettre le mouvement au cœur de notre vie, c’est ce que Michel Cymes propose dans ce numéro inédit de “Prenez soin de vous” qui sera diffusé sur France 2 mardi 12 janvier 2021 à 21:05.

Entouré de la championne olympique de judo, Clarisse Agbegnenou, du chef de cuisine mondialement reconnu, Yves Camdeborde, de la psychologue nutritionniste Laurence Haurat et du danseur-chorégraphe Julien Derouault, Michel Cymes va proposer à 3 volontaires, de renouer avec leur corps, de lutter contre leur sédentarité et de remettre leur santé au cœur de leur vie.

Notre mode de vie, nos métiers, notre façon de consommer, de nous nourrir maltraite notre corps au quotidien. Malgré les nombreux messages de santé publique, le constat est accablant et empire d’années en années. Aujourd’hui en France, 1 adulte sur 2 et 1 enfant sur 5 sont en surpoids. En 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique. La première cause de mortalité chez les femmes sont les maladies cardiovasculaires liées au surpoids ou à la sédentarité. Les événements de ces derniers mois ont permis de réaliser que l’on devait prendre soin de soi et remettre en marche ce corps que l’on néglige trop souvent.

Il est temps d’agir.

Afin de réaliser leurs défis personnels, réunis pendant plusieurs jours dans un lieu qui leur est dédié, les 3 participants vont rencontrer chacun de ces spécialistes pour apprendre comment prendre soin d’eux dans leur quotidien.

Leur objectif : gagner des années de vie en bonne santé grâce à des conseils, des expériences, des rencontres inspirantes, des exercices, des ateliers, des tests et un défi final.

Grâce aux conseils avisés de Michel Cymes et aux programmes sur-mesure mis en place par les coachs, les participants à l’émission tenteront de changer leurs mauvaises habitudes, d’augmenter leur activité physique et d’améliorer durablement leur alimentation en six semaines chrono. C’est le temps nécessaire pour mesurer concrètement les premiers signes d’amélioration de leur santé.

Auront ils la motivation et la force de caractère pour suivre jusqu’au bout le programme imaginé pour eux ?

Un test final permettra de mesurer les progrès réels des candidats tout au long de cette expérience unique.