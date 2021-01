“Enquêtes criminelles” : affaires Ian Griffin & Maël Combier, mercredi 6 janvier sur W9

Ce mercredi 6 janvier à 21:05, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra cette semaine sur l'affaire Ian Griffin et l'affaire Maël Combier.

Meurtre au Bristol : le mystère de la suite 503

Ce 26 mai 2009, une terrible découverte vient bouleverser la légendaire quiétude du Bristol, un célèbre palace parisien situé à deux pas des Champs-Elysées. Un agent de sécurité de l'hôtel pénètre dans la suite 503, louée par Kinga Wolf, 36 ans, et Ian Griffin, 39 ans. Les futurs mariés, qui vivent en Angleterre, n'ont pas donné signe de vie depuis deux jours.

La chambre du couple est sens dessus dessous. Les murs et le sol sont maculés de traces de sang. Dans la salle de bains, le corps de Kinga gît recroquevillé dans la baignoire, nu et roué de coups. Quant à Ian, le compagnon, il a disparu…

L'affaire fait immédiatement la une des journaux. Il faut dire que les deux amoureux ne sont pas n'importe qui : Kinga Wolf est une richissime femme d'affaires polonaise, Ian Griffin un fils de bonne famille et un businessman réputé.

Alors qui a tué la belle blonde ? Où est son « James Bond », comme elle aime le surnommer ? Le fugitif serait-il impliqué ou le couple aurait-il fait une mauvaise rencontre ? Les enquêteurs ne le savent pas encore mais la suite 503 est loin d'avoir révélé tous ses secrets car une semaine plus tard, Ian Griffin est interpellé à Londres et il va faire des révélations surprenantes.

Affaire Combier : la fiancée n'a pas dit son dernier mot !

C'est une histoire à faire pâlir d'envie les plus grands scénaristes hollywoodiens. Une histoire qui mêle l'amour, le sang et la jalousie. Tout commence à Valence, le 28 février 2011. Un entrepreneur vient signaler aux policiers la disparition de l'un de ses chefs de chantier, Maël Combier. Le jeune homme a 22 ans, il est marié et son épouse attend un enfant. Alors comment expliquer que depuis deux jours ce futur père de famille se soit évanoui dans la nature ?

Fait troublant : depuis 48 heures, Samira Ben Saad, une jeune fille de 20 ans, est elle aussi portée disparue. Sa mère est très inquiète. Est-ce vraiment un hasard ?

Très vite, les gendarmes apprennent que les deux jeunes gens se connaissent : depuis quelques mois, Samira est la maîtresse de Maël. Ils imaginent alors que les deux amants coulent des jours heureux et qu'il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Mais quelques jours plus tard, ils sont avertis par leurs homologues italiens que le corps de Samira vient d'être découvert près d'une décharge, dans la région d'Imperia, au nord de l'Italie, à plus de 500 km de Valence. La jeune femme a reçu une balle dans la nuque mais miraculeusement, Samira est toujours vivante ! Et son meurtrier a de quoi s'inquiéter car elle va bientôt parler...