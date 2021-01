“Enquête Exclusive” « Terreur au Salvador : au cœur de la guerre des gangs », dimanche 10 janvier sur M6

Dimanche 10 janvier à 23:10, Bernard de la Villardière vous proposera de suivre sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” : « Terreur au Salvador : au cœur de la guerre des gangs ».

Avec ses plages de sable noir face au Pacifique, sa belle architecture coloniale, sa nature tropicale et ses lacs volcaniques, le Salvador est une destination paradisiaque. Mais les touristes y sont de plus en plus rares. Car le pays est devenu le plus dangereux du monde. Depuis les années 90, ce petit État d'Amérique Centrale est ravagé par une guerre des gangs (MS 13 et Bario 18) qui a déjà fait plus de 100 000 morts, pour une population d'à peine 6 millions d'habitants. Un taux d'homicide record.

Exceptionnellement, Julio, l'un des chefs du Bario 18, a accepté d'ouvrir à “Enquête Exclusive” les portes de son gang. Il a laissé filmer la cérémonie d'intronisation d'un nouveau membre. Un moment d'une rare violence. Zorro, tueur à gages, a invité l'équipe d'“Enquête Exclusive” à un barbecue avec sa femme et ses enfants. Il raconte sa vie au quotidien, celle d'un « bon » père de famille qui assassine comme d'autres vont à l'usine ou au bureau.

“Enquête Exclusive” a également pu suivre des médecins légistes sur le terrain. Riccardo est spécialiste des scènes de crime. Ce matin, il enquête sur trois corps démembrés, qui viennent d'être retrouvés dans un ravin. Son collègue Israël Ticas, criminologue médico-légal, travaille sur un charnier politiquement sensible, où 26 corps, dont des policiers et des militaires, ont été enterrés. Pendant ses recherches, Israël Ticas ne se sépare jamais de son arme. Il sait que les gangs sont prêts à tout pour empêcher ses enquêtes d'aboutir.

Pour ce documentaire, le gouvernement salvadorien a également autorisé l'équipe d'“Enquête Exclusive” à pénétrer dans la prison de haute sécurité de San Francisco Gotera. À l'intérieur, 1 700 membres de gangs sont incarcérés dans des conditions d'hygiène déplorables. 24h sur 24, les ennemis jurés de la MS 13 et du Bario 18 doivent apprendre à cohabiter dans les mêmes cellules.

Pendant plusieurs semaines, “Enquête Exclusive” a partagé la vie des mareros salvadoriens, un univers impitoyable, où la mort et le danger rythment le quotidien, et où l'on tue pour une poignée de dollars.