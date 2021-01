Lundi 11 janvier à 21:05, M6 débutera la diffusion du premier numéro de “Opération renaissance”, une émission sur le combat contre l'obésité, présenté par Karine Le Marchand.

Pour la 1ère fois à la télévision, M6 a suivi, pendant presque 3 ans, 10 individus, 9 femmes et 1 homme, tous atteints d’obésité morbide, qui ont décidé de se faire opérer pour renaître dans un nouveau corps.

Après avoir tout tenté pour maigrir, ils n’arrivent plus à vivre normalement. Hypertension, diabète, apnée du sommeil, problèmes cardiaques, douleurs articulaires sont autant de dangers pour leur santé. La chirurgie bariatrique est leur dernier recours pour reprendre leur vie en main. Mais l’intervention n’est pas sans risque et les conséquences sont lourdes et irréversibles. L’opération exige une surveillance médicale à vie car l’amaigrissement durable n’est pas garanti.

Que ce soit avant et après l’opération, le chemin est très long, et l’opération n’est pas une baguette magique. Elle doit s’accompagner d’un changement radical de mode de vie et d’un accompagnement psychologique constant. Un protocole spécialisé, composé de chirurgiens bariatriques et esthétiques, de nutritionniste, de diététicien, de psychiatre, d’hypnothérapeute et de coachs, a encadré pendant 3 ans nos témoins sur chaque étape de leur parcours.

Les témoins de l'émission ont ouvert à M6 les portes de leur intimité pour nous faire partager les années les plus importantes de leur vie, faites de douleurs, de petites joies et de grandes victoires. Et si la plupart ont atteint leurs objectifs, ceux qui ont échoués nous expliquent pourquoi.

Partie 1 Elody & Stacy

Dans cet épisode, nous allons suivre le parcours de deux jeunes femmes battantes : Elody et Stacy.

Elody, jeune maman dynamique, cache derrière son sourire permanent un profond mal-être. Avec 116 kilos pour 1,55 mètres, Elody ne sait plus comment faire pour vaincre son obésité. Ses kilos se sont accumulés suite à la faillite de la boulangerie familiale, un échec professionnel et personnel qui lui a fait prendre 60 kilos en 4 ans et qui a complètement déréglé son corps. Aujourd'hui, Elody veut retrouver la santé, notamment guérir son diabète, pour vivre sereinement et longtemps. Un parcours qui va s'avérer plus difficile que prévu en raison du stress qui a une incidence très forte sur ses prises et pertes de poids.

Nous suivrons également le parcours de Stacy. Du haut de ses 23 ans et ses 119 kilos au début de son parcours, Stacy est en surpoids depuis ses 6 ans. Elle a, dès sa plus tendre enfance, compensé les blessures de sa vie par la nourriture. Son poids s'emballe depuis, et toutes les sources de stress génèrent des prises de poids importantes. Si la chirurgie bariatrique va lui donner un coup de pouce pour perdre rapidement du poids, il faudra à Stacy beaucoup de courage pour affronter les causes profondes et sans lien avec son alimentation de son obésité pour maigrir durablement.

En seconde partie de soirée, M6 proposera de prendre des nouvelles des deux témoins de l'épisode.

Quelques mois après la fin du tournage, M6 est retourné voir les témoins chez eux pour savoir ce qu'ils sont devenus et faire le bilan ensemble de leur incroyable transformation.

Entourés de leurs proches, ils vont découvrir pour la première fois les images de leur aventure. Un choc pour beaucoup d'entre eux qui mesurent l'extraordinaire chemin parcouru mais aussi une véritable prise de conscience pour leur entourage. Des épreuves et des souffrances que nos témoins ont traversées souvent en silence du début à la fin de ce parcours.

L'occasion également de revenir sur un point essentiel de leur renaissance : apprendre à enfin s'aimer et s'accepter. Grâce aux outils d'accompagnement mis en place par le protocole, les témoins ont réussi à restaurer leur estime de soi, à mettre le doigt sur ce qui les empêchait d'avancer mais aussi à reconnaitre toutes les ressources qu'ils avaient en eux ou autour d'eux. Un travail essentiel dans leur lutte contre l'obésité et qui se joue bien au-delà des apparences…