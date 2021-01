“Familles extraordinaires” : « Quand parents et enfants décident de maigrir ensemble », mardi 12 janvier sur 6ter

A voir mardi 12 janvier à 21:05 sur 6ter, un nouvel inédit du magazine “Familles extraordinaires” présenté par Elodie Gossuin qui sera consacré cette semaine aux parents et enfants qui décident de maigrir ensemble.

C'est le plus grand challenge de leur vie ! À la maison, parents et enfants sont en surpoids. Alors, ils ont pris la décision de s'entraider pour maigrir ! Un défi qui va bouleverser leur vie. Moments de doutes, craquages, peur de l'échec et émotion sur la balance... Plongez dans les aventures de ces trois familles extraordinaires qui partent en guerre contre les kilos en trop !

Soda à table, plats en sauce, grignotages... Près de Dunkerque, dans le Nord, un clan très soudé a décidé de dire stop aux excès ! Sandra et Reynald, 41 ans tous les deux, ont trois enfants : les jumeaux Théo et Rémy, 15 ans, et Alexis, 10 ans. Tous vont se soumettre à un coaching intensif de 4 mois pour atteindre leurs objectifs. Au programme : remise au sport et transformation radicale de leur alimentation. Mais les ados auront un peu de mal à s'y mettre !

À Grenoble, Agnès, 45 ans, et son fils Simon, 12 ans, sont en surpoids. Pour retrouver l'équilibre, ils vont miser sur une cure d'amaigrissement dans une station thermale des Hautes-Pyrénées. Le père, Vincent, 53 ans, et le fils ainé Noé, 14 ans, ont accepté de les accompagner pendant ces trois semaines de vacances insolites. Mais vont-ils tenir le coup ?

Près de Dijon, la famille d'Élise, 18 ans, est mobilisée pour aider la jeune fille à lutter contre l'obésité. Pour en finir avec cette maladie, sa seule solution est de passer par la chirurgie. Grâce à une opération qu'on appelle une « sleeve », l'adolescente va perdre plus de 30 kilos. Une incroyable transformation qui inquiète beaucoup ses proches.