“Réseau d'enquêtes” : « Zéro déchets, miracle ou mirage ? », mercredi 13 janvier sur France 3

Mercredi 13 janvier à 23:15, Charles-Henry Boudet présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Réseau d'enquêtes” sur le thème « Zéro déchets, miracle ou mirage ? ».

Chaque année en France nous jetons près de 12 millions de tonnes de nourriture soit 30 kilos par personne et l'équivalent de 16 milliards d'euros… Un incroyable gaspillage que l'on retrouve au petit matin sur les trottoirs de nos villes. En réaction de plus en plus de Français s'engagent dans une démarche zéro déchet. Perçus comme des marginaux dans les années 90 ils sont aujourd'hui sur valorisés.

Qui sont-ils ? Pourquoi se lancent-ils dans l'aventure ? En quoi consiste le zéro déchet ? Est-ce une vraie solution et la seule pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? Serions-nous tous capable de ne produire que 400 grammes de déchets par an ?

Charles-Henry Boudet est allé enquêter à Roubaix, dans les Hauts-de-France, ville pionnière en la matière. Au-delà de la prise de conscience les citoyens sont ici passés à l'acte.

Depuis 2015, 500 familles sont engagées dans une démarche zéro déchet et les premiers bilans sont extrêmement positifs.

Les invités :

Florence et Olivier Duriez , Famille Zéro déchet

et , Famille Zéro déchet Andrée Nieuwjaer , Famille Zéro déchet

, Famille Zéro déchet Charlotte Fagot , Association Zéro Waste

, Association Zéro Waste Maryse de Muynck , Entreprise Phénix

, Entreprise Phénix Charlotte Carier , Restaurant Chicon pressé

, Restaurant Chicon pressé Alice Bigorgne , Gérante épicerie Day by Day

Les reportages diffusés :

"Familles Zéro Déchet Roubaix"

France 3 Hauts-de-France - Claire Chevalier, Myriam Schelcher Patrick Maenhout, Remi Pohier

"Des mouchards dans nos poubelles"

France 3 Grand Est

Nicolas Elandaloussi, Ariane Maurisson de Negroni, Didier Fuchs

"Supermarchés : les poubelles de la honte"

France 3 Hauts-de-France

Elise Ramirez, Aurélien Barège, Joffrey Vanzwaelmen, Maxime Milluy, Pierre-Olivier Pappini

"« Nous anti gaspi » Supermarché d'un nouveau genre"

France 3 Bretagne

Thierry Brehier, Christophe Rousseau, Didier Lefebvre

"Cantines zéro déchet"

France 3 Ile de France / France 3 Occitanie

Maya Larguet, Maeva Defroyenne, Enrique Garibaldi