“Envoyé Spécial” jeudi 14 janvier sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 14 janvier à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

"Le choix d’Envoyé Spécial" Retraites : le compte n'y est pas !

Les retraités touchent-ils ce qui leur est dû ? Leur pension est-elle bien calculée ? Selon la Cour des Comptes, une retraite sur 7 comporterait des erreurs de calcul, le plus souvent en défaveur des pensionnés, allant jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois… Régime de base, régimes complémentaires, salariés, fonctionnaires, indépendants, auto-entrepreneurs… : pour des milliers de retraités, percevoir sa pension est devenu un casse-tête.



Comme Marc, 69 ans, dans l’attente d’une décision de justice. Sa caisse de retraite aurait « oublié » de l’affilier… Il lui réclame 20 ans de cotisations ! Ou encore Blagica, 86 ans, qui a mis deux ans pour percevoir la pension de réversion suite au décès de son époux. Deux ans d’appels, de courriers sans réponse. Sans l’aide de son fils, elle n’aurait pu faire face.



Envoyé Spécial a rencontré ces retraités obligés de se battre pour toucher leur retraite. Et combien d'autres ignorent que le montant de leur pension n'est pas bon ?



Un reportage d’Alexandre Paré, Alice Gauvin, Nicolas Bellemon, Elodie Delevoye et Benoît Viudès.

#EtAprès ? « Martine enfin chez elle »

Enfin chez elle ! Pour Martine Garofalo, 75 ans, l'année commence par le retour tant espéré dans sa maison, près d'Avignon. En novembre et décembre dernier, Envoyé Spécial avait raconté comment Martine se voyait obligée par la justice de cohabiter avec son squatteur, inexpulsable pendant la trêve hivernale. Le premier reportage diffusé sur France 2 avait alors créé un élan de solidarité et mobilisé élus et responsables.

Pendant les fêtes, une solution a été trouvée avec son locataire, qui s'exprime pour la première fois. Envoyé Spécial a suivi Martine et ses amis pour l'épilogue émouvant de son histoire.

Reportage de Roberto Garçon et Antoine Boddaert / Babel Doc.

Ils changent le monde « Le train de leur rêve »

C'est un rêve fou qu'ils sont persuadés de réaliser : créer leur propre compagnie ferroviaire !

Artisan, ancien conducteur de train, fonctionnaire ou ingénieur du son : tous habitent à la campagne, dans le Lot. Et ils partagent le même constat : loin des grandes villes, compliqué de se déplacer en train, pourtant pratique et plus écologique !

Alors, comme le marché du train s'est totalement ouvert à la concurrence en décembre dernier, ils ont créé leur propre société, Railcoop. Une coopérative dans laquelle chaque Français peut prendre une part. Et ces citoyens militants voient grand : ils veulent rouvir la ligne Bordeaux-Lyon, abandonnée par la SNCF en 2014. Mais avec quel argent ? Quel matériel ? Quels voyageurs ? Envoyé Spécial les a suivis dans leur aventure qui n'a, pour eux, rien d'une utopie.



Reportage de Perrine Bonnet, Vincent Piffeteau et Benoît Sauvage.

L'Envoyée Spéciale "Texas, la justice en noir et blanc"

Alors que Donald Trump, dans les derniers jours de son mandat, accélère les exécutions des condamnés à mort, une famille et des stars, comme Beyoncé et Rihanna, tentent de sauver la vie de Rodney Reed.

Depuis 1998, Rodney Reed est condamné à mort au Texas pour le meurtre de Stacey Stiles. Rodney est noir, Stacey était blanche. Pour les jurés, la culpabilité ne faisait aucun doute...

Pourtant, un coup de théâtre a relancé toute l'affaire. L'ancien compagnon de Stacey, aujourd’hui en prison (pour viol), aurait avoué être le véritable auteur du meurtre. Il se serait confié à son compagnon de cellule, Arthur Snow, un militant blanc néo-nazi prônant la supériorité de la race blanche.

Aujourd'hui, libéré et repenti, Arthur Snow, veut à tout prix sauver par son témoignage la vie de Rodney Reed, le condamné à mort noir. Pour Envoyé Spécial, Vanina Kanban a rencontré les acteurs de cet incroyable drame.

Un reportage de Vanina Kanban, Cyril Thomas, Marc Boulay et Emmanuel Lejeune / Première ligne Télévision.