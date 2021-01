“Complément d'Enquête” : « Tous toqués de TikTok ! », jeudi 14 janvier sur France 2

Jeudi 14 janvier à 23:00, Jacques Cardoze vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'Enquête” qui proposera le document : « Tous toqués de TikTok ! ».

Du bras-de-fer entre Trump et la Chine au mouvement #BalanceTonBahut, l’application vidéo Tiktok est au cœur de l’actualité. En apparence, c’est simple, c’est fun : on danse, on chante, on se filme.

Mais que se cache-t-il derrière ce réseau social, téléchargé par 2 milliards de personnes, qui rend fous nos enfants et nos ados ?

Comment ce géant chinois a-t-il réussi à ringardiser en quelques mois ses cousins américains, comme Instagram ou Facebook ?

Harcèlement, censure, pédopornographie : comment éviter les dérives ?

De la Chine aux Etats-Unis, en passant par les cours d’école françaises, Complément d’enquête sur cette appli de karaoké devenue phénomène mondial.

Une enquête long format réalisée par Nathalie Gros pour Capa Presse.