“Enquête d'action” « Gendarmes d'Alsace : un quotidien sous pression », vendredi 15 janvier sur W9 (vidéo)

Vendredi 15 janvier à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Gendarmes d'Alsace : un quotidien sous pression ».

Saverne, en Alsace, une ville de 12 000 habitants en apparence tranquille. Mais les gendarmes de la compagnie sont en proie à un nouveau fléau : des gangs de cambrioleurs venus de l'Europe de l'Est sévissent dans la région avec jusqu'à deux à trois casses par jour. De quoi mettre les forces de l'ordre sous pression. Pendant plusieurs semaines, Enquête d'action a suivi cette véritable chasse à l'homme aux côtés des 112 gendarmes que compte la compagnie de Saverne.

D'autant qu'ils ne manquent pas de travail car, plus généralement et comme partout en France, les chiffres de la délinquance se dégradent en 2019 notamment sur le plan des violences. Le nombre d'homicides enregistre une hausse de 8,5% en un an.

Nous suivrons Solène lors d'une intervention musclée pour interpeller un individu, auteur d'une tentative d'homicide sur un membre de sa famille.

Mais aussi, Tim, maitre-chien accompagné de son fidèle compagnon Indy, dans la recherche d'une personne disparue en forêt où chaque minute compte avant la tombée de la nuit.

Vols, violence, tentative d'homicide ou recherche de personnes disparues… les gendarmes de Saverne sont sur tous les fronts.