“Opération renaissance” pour Émeline & Pierre-Yves, lundi 18 janvier sur M6 (vidéo)

Lundi 18 janvier à 21:05, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 le second numéro de sa nouvelle émission “Opération renaissance” dans lequel nous allons suivre le parcours d'Émeline et de Pierre-Yves, deux personnes décidées à se sortir de l'obésité coûte que coûte.

Émeline est une maman célibataire de 26 ans. Depuis l'adolescence elle a des crises de compulsion alimentaire qui ont complètement déréglé son métabolisme. À tel point que les régimes restrictifs classiques n'ont plus aucun effet sur elle. Chaque accident de la vie l'a conduite à prendre toujours plus de poids. Elle se lance avec beaucoup d'espoir dans le parcours de la chirurgie bariatrique mais sait que cette dernière n'est pas une baguette magique et qu'il lui faudra courage et persévérance pour affronter les différentes origines de son obésité.

À seulement 25 ans, Pierre-Yves pèse 180 kilos pour 1,90 mètres. Une obésité qui met sa santé en danger et qui l'empêche selon lui de vivre épanoui. Pierre-Yves a toujours été en surpoids depuis l'enfance, subissant les moqueries de ses camarades de classe. Un cercle vicieux pour ce jeune homme hyperphage - il mange en trop grande quantité sans jamais avoir de sentiment de satiété - qui compensait ces attaques par plus de nourriture. Aujourd'hui, Pierre-Yves va devoir révolutionner sa manière de vivre et pas seulement de manger pour sortir durablement de l'obésité.

En seconde partie de soirée, M6 proposera de prendre des nouvelles des deux témoins de l'épisode.

Quelques mois après la fin du tournage, M6 est retourné voir les témoins chez eux pour savoir ce qu'ils sont devenus et faire le bilan ensemble de leur incroyable transformation.

Entourés de leurs proches, ils vont découvrir pour la première fois les images de leur aventure. Un choc pour beaucoup d'entre eux qui mesurent l'extraordinaire chemin parcouru mais aussi une véritable prise de conscience pour leur entourage. Des épreuves et des souffrances que nos témoins ont traversées souvent en silence du début à la fin de ce parcours.

L'occasion également de revenir sur un point essentiel de leur renaissance : apprendre à enfin s'aimer et s'accepter. Grâce aux outils d'accompagnement mis en place par le protocole, les témoins ont réussi à restaurer leur estime de soi, à mettre le doigt sur ce qui les empêchait d'avancer mais aussi à reconnaitre toutes les ressources qu'ils avaient en eux ou autour d'eux. Un travail essentiel dans leur lutte contre l'obésité et qui se joue bien au-delà des apparences…