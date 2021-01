“C Politique” dimanche 17 janvier : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 17 janvier à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Gaspard Koenig, philosophe, essayiste et romancier français. Sur le terrain avec Laure Pollez : le variant britanique du Covid19 Invitée : Anne-Claude Crémieux, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Autres invités de l'émission, dont le contenu n'a pas été communiqué par France 5 : Camille Vigogne, journaliste politique à l'Express. Anelise Borges, correspondante internationale pour Euronews. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Invités : Hervé Le Tellier, Marie de Hennezel et Raphael Glucksmann.

