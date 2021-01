“La grande librairie” mercredi 20 janvier : les invités de François Busnel sur France 5

Mercredi 20 janvier à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Crise du masculin et détour par les musées, c’est le programme de “La Grande Librairie” cette semaine !

Explorer sa « garçonnité », interroger les frontières entre masculin et féminin et le malaise dans le masculin, c’est l’ambition d’Ivan Jablonka dans ce nouvel essai. Un garçon comme vous et moi (Editions du Seuil) est une « autobiographie de genre » mais aussi le portrait d’une génération.

C’est une journée particulière que nous raconte Philippe Besson dans "Le dernier enfant" (Editions Julliard ). Bientôt, Anne-Marie verra son dernier fils quitter la maison familiale. Au fil des heures, elle vacille face à l’inconnu qui s’ouvre devant elle.

À son tour, Leïla Slimani s’est laissée enfermer dans un musée, les collections d’art de la Fondation Pinault à Venise. Une nuit blanche et un livre pour parler d’elle, de l’enfermement, du mouvement, du voyage, de l’intimité, de l’identité, de l’entre-deux, entre Orient et Occident : "Le parfum des fleurs la nuit" (Editions Stock).