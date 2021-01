“Echappées Belles” : « La Réunion, île nature », samedi 23 janvier sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 23 janvier 2021 à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Jérôme Pitorin nous emmène sur l'île de la Réunion.

Avec son vaste parc national protégé, l'île de la Réunion est un terrain de jeu de premier choix pour tous les amoureux d'activités en plein-air.

Bien loin des clichés des longues plages de sable fin bordées de cocotiers, elle est surtout réputée pour ses nombreux sites naturels. Vus du ciel, le célèbre Piton de la Fournaise et ses remparts, le Piton des Neiges, les majestueux Cirques aux reliefs escarpés, le Trou de Fer et sa cascade vertigineuse, le Sud sauvage, le lagon et son récif de corail, sont autant de paysages à vous couper le souffle !

Jérôme Pitorin débute son périple par la découverte de la ville de Saint-Paul…

Les reportages diffusés au cours de l'émission :