“C ce soir” démarre aujourd'hui sur France 5, les invités de Karim Rissouli du 25 au 28 janvier

Dès ce lundi 25 janvier, France 5 propose du lundi au jeudi en seconde partie de soirée un nouvel espace de débat quotidien, “C ce soir”, présenté par Karim Rissouli.

Karim Rissouli, entouré des journalistes Laure Adler, Camille Diao, Jean Birnbaum et Maxime Darquier, présente ce nouveau rendez-vous où les idées sont les vedettes, des idées qui éclairent l’actualité et la complexité du monde.

C ce soir donne la parole à des chercheurs et des intellectuels de tous les horizons.

L’émission est construite autour d’un invité principal, intellectuel de référence dans son domaine.

Elle s’articule autour de cette personnalité en 3 parties :

L’invitation : un échange approfondi avec l’invité du jour

La rencontre : l’invité du jour dialogue avec une personnalité qui a marqué l’actualité. Les profils sont variés : intellectuel, artiste, auteur, acteur de la société civile…

Le débat : deux ou trois autres invités rejoignent le plateau pour un débat sur un thème en résonance avec l’actualité. Un temps privilégié pour échanger et confronter – de façon posée et sans invective – des points de vue et des arguments et donner au public des clés de réflexion et de compréhension. Chacun pourra ainsi se forger librement une opinion

Tout au long de l’émission, Karim Rissouli s’appuie sur les éclairages de Laure Adler, Camille Diao, Jean Birnbaum et Maxime Darquier, notamment au travers de chroniques en images, d’archives, de citations, d’extraits…

Au sommaire de cette première :

L'Invitée : Michelle Perrot.

La rencontre avec Vanessa Springora qui revient sur les conséquences de la parution de “Le Consentement”, il y a plus d’un an.

Le débat sur la prescription avec Muriel Salmona & Caroline Mecary.

Autres invités de la semaine :

Mardi 26 janvier : Bruno Latour.

Mercredi 27 janvier : Ivan Jablonka.

Jeudi 28 janvier : Karine Tuil.