“La grande librairie” mercredi 27 janvier : les invités de François Busnel sur France 5

Mercredi 27 janvier à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

“La Grande Librairie” vous offre cette semaine une rencontre au sommet entre deux penseurs qui vous aideront à mieux vivre les jours qui s’annoncent.

Le sociologue et philosophe Bruno Latour et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik publient deux livres qui se répondent et croisent l'histoire, la philosophie, les sciences... une réflexion stimulante sur l'époque actuelle.

Bruno Latour est un philosophe dont les ouvrages traitent de la mutation écologique. Dans "Où suis-je ?", il affirme qu’il nous faut tout réinventer : une passionnante réflexion sur le confinement et un stimulant éloge de la métamorphose.

Boris Cyrulnik propose un véritable traité de psycho-écologie : "Des âmes et des saisons" (Editions Odile Jacob). Le plus célèbre des neuropsychiatres y démontre que les êtres humains ne sont pas séparables de leur contexte, de leur milieu, de leur environnement !

Et, pour les accompagner, Lucie Taïeb, poète et romancière, avec un livre consacré au projet de recycler en parc verdoyant l’une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde : "Freshkills. Recycler la terre", (Editions La Contre Allée

). Freshkills, c’est le nom de l’une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde, aujourd’hui fermée pour être recyclée en parc, à New York. Une enquête admirable qui tient à la fois du reportage et du récit de mémoire.