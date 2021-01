“Capital” « Darty, Seb, Dyson : la grande bataille de l'innovation pour transformer notre quotidien ! », dimanche 31 janvier sur M6 (vidéo)

Dimanche 31 janvier à 21:05, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Capital” qui s'est intéressé aux géants de l'électroménager qui bataillent pour transformer notre quotidien.

On ne compte plus les inventions qui débarquent dans nos vies et promettent de transformer notre quotidien. Entre gadgets et révolution, comment faire la part des choses ? Comment les fabricants sont-ils engagés dans cette course à l'innovation non-stop, et comment ces inventions dopent-elles les ventes ? Plus de bien-être, de vitesse ou de facilité, les gains promis sont-ils au rendez-vous ? Et à quel prix nous les fait-on payer ?

Darty, Seb, Dyson : ils misent tous sur les inventions !

Faites le test : chez vous, comptez le nombre d'appareils électroménagers que vous possédez… Rien que dans la cuisine, des petits appareils à profusion : bouilloire, grille-pain, cafetière, voire robot de cuisine… Et bien sûr, aussi des gros : four, frigo, micro-ondes, lave-vaisselle ou hotte aspirante ! Les Français possèdent en moyenne vingt-cinq appareils électroménagers par foyer. Et chaque année, ce sont 10 000 nouveautés qui sortent sur le marché. On les découvre dans les grands magasins d'électroménager. Darty, Boulanger ou Gitem. Comment le lancement de toutes ces innovations est-il devenu un moteur commercial pour ces enseignes ? Comment choisissent-elles tel ou tel produit parmi les dizaines que leur proposent les fabricants ? Parmi tous les rayons, certains sont même dopés par les inventions comme l'aspirateur balai ou robot qui vient concurrencer le vieil aspirateur traineau. Comment se joue la bataille entre les géants de l'invention comme Dyson, Rowenta ou I-Robot ?

Pizzaiolos contre robots : qui remportera la nouvelle bataille de la pizza ?

Avec plus d'un milliard de pizzas consommées en 2018, la France est le deuxième plus gros consommateur de pizzas au monde après les États-Unis… mais devant l'Italie ! Chaque Français en consomme en moyenne dix kilos par an ! Margherita, Calzone ou encore Regina, les ventes de pizza génèrent plus de quatre milliards d'euros. Un marché juteux dont profitent avant tout les quelques vingt mille pizzerias que compte la France. Mais désormais, les pizzaiolos ont du souci à se faire car de redoutables concurrents, d'un nouveau genre, entendent bien profiter de l'appétit des Français pour ce plat peu onéreux. Ce sont les fabricants de distributeurs automatiques qui vous proposent des pizzas fraiches et cuites à la minute à deux pas de chez vous : ouverts 24 heures sur 24, les marges s'envolent ! Il y a déjà 1 600 distributeurs de pizzas en France et sur fond de crise sanitaire et de fermeture des restaurants, leur nombre ne cesse de grandir. Qui se cache derrière ces pizzerias pas comme les autres ? Ces innovations produisent-elles des pizzas de bonne qualité ? Les pizzerias traditionnelles sont-elles menacées et comment organisent-elles la riposte ?

Distributeurs automatiques et depuis peu, au grand dam des gardiens de la tradition, on trouve même des robots pizzaiolo. Comme Pazzi, la nouvelle vedette d'un centre commercial de Seine-et-Marne. Dans sa cage de verre, ses trois bras s'occupent de tout pour vous. Étaler la pâte, disposer les ingrédients, cuire et découper sous les yeux des gourmands qui assistent avec amusement et stupéfaction à ce curieux spectacle. Modernité contre tradition, qui remportera cette bataille inédite de la pizza ? Et le consommateur, lui, en sortira-t-il gagnant ?