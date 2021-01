“C Politique” dimanche 31 janvier : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 31 janvier à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Daniel Cohen, économiste, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Un virus qui est apparu il y a un an et qui a bouleversé nos vies, au travail, dans nos rapports intimes ou dans notre façon de consommer... A quoi ressemble notre monde un an après ? Quels enseignements tirer de cette panique mondiale ? La semaine politique d'Arnaud Muller et Gauthier Hartmann. Le document C Pol > Covid : Chine, un an de mensonges. Invité : Arnauld Miguet, correspondant de France télévisions en Chine. Sur le terrain avec Laure Pollez > Pays-Bas quand un peuple se révolte. Invité : Philippe Viera, restaurateur à Villeurbanne "Espace Zola 229" et propriétaire de deux écoles de danse à Lyon. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Protection animale : nouvelle valeur de l'humanisme. Invitée : Irène Frain, écrivaine et lauréate du prix interallié 2020 avec "Un crime sans importance" (Editions du Seuil). Sexualité des femmes : une liberté à conquérir. Invitées : Laura Berlingo, gynécologue obstétricienne et auteure de "Une sexualité à toi" (Editions des Arènes) et Jüne Plã, créatrice du compte Instagram @Jouissance.club et auteure de "Jouissance Club" (Editions Marabout). Le document C Pol > les naufragés de l'Atlantique. Invité : Hervé Le Bras, historien et démographe, chercheur émérite à l'INED et professeur à l'EHESS.