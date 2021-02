“C ce soir” mardi 2 février : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Mardi 2 février à 22:35, Karim Rissouli vous donne rendez-vous suur France 5 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C ce soir”. Voici le sommaire et les invités reçus.

Karim Rissouli, entouré des journalistes Laure Adler, Camille Diao, Jean Birnbaum et Maxime Darquier, présente ce nouveau rendez-vous où les idées sont les vedettes, des idées qui éclairent l’actualité et la complexité du monde.

C ce soir donne la parole à des chercheurs et des intellectuels de tous les horizons.

L’émission est construite autour d’un invité principal, intellectuel de référence dans son domaine.

Ce mardi 2 février, Karim Rissouli reçoit :

Éric FOTTORINO, journaliste et auteur de "Marina A" aux Editions Gallimard.

Camille ETIENNE, étudiante, militante, activiste pour le climat et pour la justice sociale, et porte-parole du mouvement "On est prêts".

Hervé MAZUREL, historien des sensibilités et de l’imaginaire, spécialiste de l’Europe romantique.