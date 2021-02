“90' Enquêtes” « Rodéos sauvages, fous du volant, accidents : dans la jungle du Périph' », mardi 9 février sur TMC

Mardi 9 février à 21:15 sur TMC, découvrez avec Tatiana Silva un nouveau numéro du magazine “90' Enquêtes” : « Rodéos sauvages, fous du volant, accidents : dans la jungle du Périph' ».

Le périphérique parisien… 35 kilomètres de bitume qui ceinturent la capitale dans les deux sens. Chaque jour, plus d’1 million de véhicules y circulent : c’est la voie rapide la plus utilisée d’Europe. C’est aussi le théâtre de nombreux accidents : environ 800 chaque année, avec parfois certaines situations dramatiques. Rodéos entre chauffards, conduite sous stupéfiants, excès de vitesse.

Le périph, c’est la route de tous les excès et de tous les dangers. Il y a les excès de vitesse, bien sûr, mais aussi la conduite sous stupéfiant : drogues douces et cocaïne semblent s’être généralisées chez beaucoup de conducteurs qui n’hésitent pas à prendre le volant dans un état second.

Pour surveiller cette portion de jungle urbaine, la Brigade du Périphérique est sur le pont 24H/24.

Les équipes de “90' Enquêtes” ont partagé le quotidien et les missions de ces cent vingt policiers qui mettent leur vie en jeu.

L'occasion de suivre ces derniers en patrouille lors de leurs journées avec les voitures de Police Secours mais aussi lors d’opérations spéciales.

Le périphérique, c’est aussi un axe symbolique de la capitale, où peuvent survenir les situations les plus inattendues. Comme des manifestations improvisées qui donnent bien du fil à retordre aux forces de l’ordre.