“La grande librairie” mercredi 10 février : les invités de François Busnel sur France 5

Mercredi 10 février à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Pourquoi les faits-divers nous fascinent-ils autant ? Les écrivains mènent l'enquête dans “La Grande Librairie”.

Vous souvenez-vous de l'acteur Gérald Thomassin, à l'affiche du film "Le Petit Criminel" ? Aujourd’hui, il est accusé de meurtre et porté disparu. Florence Aubenas lui consacre un livre exceptionnel : "L’inconnu de la poste" (Editions de l'Olivier).

Est-il possible que votre meilleur ami soit l’incarnation même du mal ? "L’ami" (Sabine Wespieser éditeur ) de Tiffany Tavernier est le récit d’une descente aux enfers, mais aussi de la faculté de l’être humain à renaître.

On appelle ça un faits-divers : une jeune fille a été violée puis assassinée. L’avocate chargée de la défendre raconte l’enquête mais aussi ses états d’âme, livrant au passage une réflexion sur le fonctionnement de la justice. Laure Heinich, avocate pénaliste, signe avec "Corps défendus" (Flammarion) son premier roman.

Et si l’avenir se jouait dans nos cerveaux ? Dans "Apocalypse cognitive" (Puf), Gérald Bronner examine les méfaits et bienfaits des écrans et de notre attraction pour les images, et en cherche le bon usage. Un enjeu historique.