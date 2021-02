“Passage des arts” : « Mourad Merzouki, l'alchimiste de la danse », vendredi 12 février sur France 5

Vendredi 12 février à 22:30 Claire Chazal vous proposera de suivre sur France 5 un nouveau numéro de “Passage des arts” qui sera consacré cette semaine à Mourad Merzouki.

Depuis près de vingt ans, Mourad Merzouki ne cesse de nous surprendre, devenant un chorégraphe incontournable de la scène contemporaine en France et à l’international.

Le film propose une immersion au coeur de sa création Vertikal, dans laquelle il porte ses danseurs en apesanteur. Au milieu de sa troupe et au plus près de Mourad, on assiste en coulisses au processus créatif jusqu’à la première représentation – entre doutes et poussées créatrices.

Au travers de ses confidences se dévoilent ses influences – Chaplin, Mohamed Ali et René Char entre autres –, son parcours artistique et son univers. Se dessine alors le portrait d’un des chorégraphes les plus prometteurs de sa génération.