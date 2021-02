“Echappées Belles” : « Week-end à Saint-Malo », samedi 13 février sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 6 février à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Jérôme Pitorin nous propose un week-end à Saint-Malo.

Couronnée par ses 2 kilomètres de remparts Saint-Malo invite à la découverte de l’histoire, forcément maritime, qui l'a façonné à travers les siècles. C'est grâce à ses nombreux navigateurs et marchands qui partaient pour les Indes, la Chine, l'Afrique et même les Amériques que la cité corsaire a atteint un prestige et une richesse considérable entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Jusqu'alors relativement épargnée, Saint-Malo subit malheureusement de lourdes destructions pendant la Seconde Guerre mondiale. L’ancien maire et Ministre d’État, Guy La Chambre, entreprend après-guerre sa reconstruction avec le souci de lui rendre sa silhouette originale. Ce projet ambitieux de reconstruction durera près de douze ans et force est de constater que c'est une réussite. Qu'il est bon de se perdre dans le dédale des petites ruelles d'époque !

Saint-Malo n'est pas le seul endroit de la région à avoir un intérêt touristique. Les autres villes côtières ne manquent pas d’histoires et de paysages sublimes. Cancale et son joli port se savoure autant par le regard que par le palais. Cette ville de pêcheurs est reconnue pour ses huîtres et ses coquillages.

Quant à la gastronomie malouine, mélange de cuisine bretonne et d'iode, les gourmands auront l’embarras du choix. Notamment les amateurs de fruits de mer ! Sans oublier certaines douceurs comme les crêpes, le kouign-amann et tant d'autres... Les Malouins ont su développer un patrimoine gastronomique de niveau mondial en déclinant les succès culinaires bretons dans des filières de qualité.

Un week-end à Saint-Malo c’est plus qu’un voyage au bout de la France. C’est un voyage à travers l'histoire (mondiale car maritime), des paysages inlassablement merveilleux, des légendes, des savoir-faire, des habitants dont la générosité, la créativité et l'énergie est débordante… Ce n'est pas pour rien que Saint-Malo est la porte d’entrée de la côte d’émeraude et même plus largement de la Bretagne du Nord.

Jérôme Pitorin va partir à la découverte de cette ville portuaire de Bretagne et ancien bastion des corsaires.

A 22:25, la soirée “Echappées belles” se poursuivra sur France 5 avec la rediffusion du numéro « Jours de fête à Dunkerque ».

Dunkerque et sa région ont bien plus offrir que des usines, du froid et une histoire dramatique. Désormais, la ville du nord renaît des cendres tant sur le point économique que culturel : un tourisme de mémoire se développe dans la région. La cité de Jean Bart est connue pour son fameux carnaval. La ville n'est jamais aussi vivante que pendant les presque trois mois que durent les festivités. Entre les mois de janvier et de mars, près de 50 000 carnavaleux s'y retrouvent pour faire la fête.

Le carnaval, ça ne se raconte pas, ça se vit. Et c'est bien ce que va faire Raphaël de Casabianca durant son périple dans la Flandre maritime...