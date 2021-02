“Chroniques Criminelles” « Spéciale St-Valentin : rencontres amoureuses mortelles », samedi 13 février sur TFX

Samedi 13 février à 21:05, TFX diffusera un nouvel inédit du magazine “Chroniques Criminelles”, présenté par Julie Denayer, consacré aux rencontres amoureuses mortelles à l'occasion de la Saint-Valentin.

A l’occasion de la Saint-Valentin, “Chroniques Criminelles” propose un numéro entièrement consacré « aux rencontres amoureuses qui tournent mal » car la recherche de l’âme sœur peut parfois se transformer en piège mortel…

Au départ, des jeunes femmes sont en quête d’amour mais face à elles, d’impitoyables prédateurs à l’affût d’une nouvelle proie… Et à l’arrivée, trois meurtres sanglants.

Comme celui de Nicole White, une jeune maman de 28 ans. L’affaire se déroule à Orting, dans l’Etat de Washington aux Etats-Unis. Après une séparation douloureuse, Nicole se tourne vers les réseaux sociaux pour faire des rencontres. Elle remarque rapidement un homme : Jonathan Harris. Il est grand, fort et a l’air si gentil… Après un rendez-vous dans un bar de la ville avec lui, elle disparait sans laisser de trace. L’individu, a priori si rassurant, aurait-il quelque chose à se reprocher ?

Ou encore l’horrible meurtre d’Ashley Pegram à Charleston, en Caroline du Sud. Après le décès de son compagnon, Ashley pensait trouver du réconfort sur un site de rencontres. Elle jette son dévolu sur un jeune homme de sa région, Edward Bonilla. Mais plutôt que l’amour, c’est la mort qui sera au rendez-vous…

Puis une terrible affaire qui a bouleversé l’Angleterre et plus particulièrement la ville de Ibstock, une petite bourgade située au nord de Birmingham. Kailey Haywood, 15 ans, comme toutes les jeunes filles de son âge, passe ses journées sur les réseaux sociaux. Un jour, l’un des garçons avec qui elle échange, un certain Luke, lui propose de se voir « en vrai ». L’adolescente est aux anges : elle est persuadée qu’elle a rendez-vous avec l’amour mais c’est l’enfer qui l’attend…

« Rencontres amoureuses mortelles », une émission spéciale de “Chroniques Criminelles” racontée par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

François Durpaire, historien spécialiste des Etats-Unis.

Florence Escaravage, coach spécialiste des relations amoureuses.

Stéphane Munka, journaliste spécialiste des faits divers.

Stéphane Bouchet, journaliste spécialiste des faits divers.