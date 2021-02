“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Bruno Retailleau ce 14 février sur France 3

Le 14 février 2021 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat.

Après avoir beaucoup agité l’arme d’un 3èmeconfinement, le gouvernement assure aujourd’hui qu’il existe un chemin étroit pour l’éviter, parfois contre l’avis des scientifiques. Entre vacances scolaires et couvre-feu, les Français grelottent mais cherchent à se projeter sur des jours meilleurs.

A l’assemblée, la droite agite toujours le voile dans la Loi contre les séparatismes tandis que les sénateurs Les Républicains ont supprimé l’article sur la PMA pour toutes les femmes de la Loi bioéthique.

Un petit air de campagne électorale se glisse dans tous les débats politiques, écologie ou précarité des jeunes.

La droite également traversée de débats internes entre une ligne sociale et une ligne plus dure va-t-elle trancher la question à travers le profil de son candidat pour 2022 ? Quel système de primaire ou de départage sera adopté ? Militants ou sympathisants de la droite préfèreront-ils Xavier Bertrand ou un tenant d’une ligne plus conservatrice ?

Francis Letellier posera toutes ces questions à Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, déjà sur la ligne de départ pour représenter sa famille politique en 2022.

A ses côtés, Isabelle Ficek, journaliste politique aux Echos