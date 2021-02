“1.2.3... Lumni !” : nouveau rendez-vous sur France 4 avec Alex Goude pour être bien dans ses baskets

France 4 et Lumni proposent à partir du samedi 20 février à 17:20 un nouveau magazine pour le jeune public avec pour ambition de les aider à s’épanouir dans ce vaste Monde : “1.2.3... Lumni !”.

Bien dans son corps, bien dans sa tête et bien avec les autres, tel est le credo de ce rendez-vous hebdo. Au programme : des conseils, des astuces, des rencontres, des défis, des découvertes, du partage...

Proposé tous les samedis après-midi à 17:20 sur France 4 à partir du 20 février et sur le site éducatif Lumni.fr, 1,2,3... Lumni ! est présenté par l’incontournable Alex Goude.

Après avoir proposé des activités ludo-éducatives pour apprendre en s’amusant depuis le premier confinement en mars 2020, Alex Goude accompagné de deux journalistes, Elise Chassaing et Nesrine Slaoui, met une nouvelle fois l’enfant au cœur de cette nouvelle émission : en visio ou sur le terrain pour poser des questions, parler de leurs problèmes ou relever des défis pour la planète.

Découpée en trois parties distinctes, l’émission accueille avec 2 enfants en skype qui interagissent en permanence :

Bien-être...

...dans son corps avec la découverte et l’initiation à une discipline sportive. Chaque semaine, un sportif de haut niveau en plateau partage sa passion. Il effectue une démonstration pour nous initier à un geste, un mouvement…

...dans sa tête, c'est l’heure du défi écolo. Chaque semaine, un enfant, au côté d'un spécialiste de l'environnement, relève un défi dans le but d’intégrer l'équipe Lumni et sa "mission Terre". Les défis relevés par les enfants sont mis en perspective en terme d’impact et de gestes simples du quotidien grâce à l’intervention de professionnels (agriculteur, biologiste, industriel, garde forestier…)

...mais aussi le bien- être au quotidien. En interaction avec des enfants sur Skype, Alex Goude et un ou une spécialiste apportent des conseils aux enfants sur le sommeil, la santé, les relations aux autres, l’alimentation, la famille, l’école, le collège, les cours, la consommation et la pratique des écrans mais aussi les réseaux sociaux, les jeux vidéos ou les questions de genre… avec un ton léger, pédagogique et non moralisateur…

Usages et coulisses des médias...

Nesrine Slaoui nous invite à découvrir les coulisses d’un média ou d’un réseau social (télévision, radio, presse, YouTube, twitch, Insta, Tik tok, etc ) pour mieux comprendre la fabrique de l’info. Une séquence propice à échanger ensuite avec des enfants invités pour éclairer et décrypter l’envers du décor.

« Même pas fake » : pour lutter dès le plus jeune âge contre la désinformation, deux adolescents qui sévissent déjà sur Youtube en tant que lilydsj et jujudef, déconstruisent une fake news pour apprendre aux autres à développer leur esprit critique, et peut être aux parents au passage.

Un dessinateur, invité chaque semaine pour parler de sa carrière, nous apprend quelques techniques pour dessiner et s’exprimer librement grâce à cet art graphique.

La culture...

Chaque semaine à travers l’histoire passionnante d’une couleur, Elise Chassaing aborde l'histoire, la mode, la religion, la cuisine (ex : le noir n’a pas toujours été une couleur négative associée à la mort, dans certaines époques ou civilisations, le noir symbolise la fertilité, l’élégance etc….).

Un portrait numérique pour découvrir une grande personnalité de la culture grâce aux recherches sur la toile. De Mozart en passant par Elon Musk (inventeur de Tesla, PayPal ou Space X)… L’occasion une nouvelle fois de faire la chasse aux fake news.

Le happening d’un artiste (danseur, graffeur, slameur, musicien, chanteur….) sur le plateau pour raconter sa passion et réaliser une performance en live.