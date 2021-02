“Envoyé Spécial” jeudi 18 février sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 18 février à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Délinquance : agriculteurs à bout de nerfs

William est un éleveur inquiet. Depuis plusieurs semaines, il se rend chaque nuit dans ses prés pour surveiller ses moutons et ses brebis. Et chaque matin, il les recompte pour vérifier qu'aucune bête n'a été volée. Car dans l'arrière-pays nantais, de nombreux éleveurs comme lui sont victimes de vols de moutons : un préjudice financier, et surtout moral, le fruit de leur travail qui s'envole et une angoisse permanente.

Vols de moutons, de poules, de fruits et légumes, mais aussi de carburant ou de GPS ultramoderne sur les tracteurs : la délinquance à la campagne touche des agriculteurs qui jusqu'alors ne prenaient pas vraiment de précautions. Et selon les enquêtes de gendarmerie, ces vols audacieux sont souvent perpétrés par des bandes de plus en plus organisées.

Reportage de Clémentine Mazoyer, Matéo Masnada, Adèle Prugnaud et Colin Guillemant / STP Productions.

L'enquête Guadeloupe : l'eau au compte-goutte

La Guadeloupe est l'une des îles des Antilles les mieux dotées en eau douce, et pourtant...

Depuis des années, une partie de ses 390 000 habitants vit au rythme des coupures d'eau. Des quartiers entiers sont privés régulièrement d'eau courante, les riverains sont obligés de faire des réserves d'eau de pluie ou de se doucher avec de l'eau en bouteille. En cause, un réseau souterrain en piteux état, avec des fuites innombrables et longues à colmater.

Contraints au système D pour se laver ou pour cuisiner, les Guadeloupéens n'en peuvent plus ! Comme Catherine qui a monté un collectif et organisé des barrages routiers et des manifestations pour exiger que son robinet coule enfin normalement.

Reportage de Laura Aguirre de Carcer, Swanny Thiebaut et Adrien Bellay.