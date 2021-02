“Génération Ushuaïa” : « Elles changent le monde », samedi 20 février sur TF1

Samedi 13 février à 10:40, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de “Génération Ushuaïa” qui nous emmènera à la rencontre de quatre femmes qui oeuvrent pour changer le monde.

Cette semaine, Fanny Agostini vous propose de faire la connaissance d'Anne, Delphine, Naïma et Coline, quatre femmes aux parcours totalement différents. Elles ont pourtant toutes un point commun : à leur manière, elles œuvrent quotidiennement pour changer le monde.

De Madagascar au Maroc en passant par la France, ce documentaire inspirant et émouvant présente les portraits croisés de ces quatre femmes étonnantes dont les actions pour la nature et une écologie solidaire sont souvent combinées à des actions d'humanité envers les plus démunis, souvent des enfants.